Gündem Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar!

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde insanlar, buğday tarlasını basan sel sularının içinde balık avladı.

Haber Merkezi İHA
Buğday tarlasında balık avladılar.
Buğday tarlasında balık avladılar.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bekirağa kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgenin sulama ihtiyacının karşılandığı Hacıhıdır Barajı’nın kapakları aşırı yağışlar nedeniyle açıldı.

Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
FOTOĞRAF 6
Title
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Bekirağa kırsal mahallesinde yaşandı.
Title
İddiaya göre, bölgenin sulama ihtiyacının karşılandığı Hacıhıdır Barajı’nın kapakları aşırı yağışlar nedeniyle açıldı.
Title
200 bin liralık zarara uğradı Barajdan akan su, Şehirçayı Deresi’nden taşarak sele dönüşüp ekili tarlaları bastı.
Title
Paçalarını sıvayan mahalleli, suyla birlikte tarlaya gelen ve ekinlerin arasında yüzen balıkları yakaladı.
Title
Tarla sahibi Orhan Toy ise su baskını nedeniyle yaklaşık 200 bin liralık zarara uğradığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Title
Tarlayı ekmek için borç para aldığını ve ürünü kaldıramadığı takdirde bu borçları ödeyemeyeceğini iddia eden Toy, zararının karşılanması gerektiğini, aksi takdirde aç kalacaklarını dile getirdi.
Buğday tarlasını basan sel sularında balık avladılar
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde insanlar, buğday tarlasını basan sel sularının içinde balık avladı.

200 bin liralık zarara uğradı

Barajdan akan su, Şehirçayı Deresi’nden taşarak sele dönüşüp ekili tarlaları bastı. Paçalarını sıvayan mahalleli, suyla birlikte tarlaya gelen ve ekinlerin arasında yüzen balıkları yakaladı. Tarla sahibi Orhan Toy ise su baskını nedeniyle yaklaşık 200 bin liralık zarara uğradığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Tarlayı ekmek için borç para aldığını ve ürünü kaldıramadığı takdirde bu borçları ödeyemeyeceğini iddia eden Toy, zararının karşılanması gerektiğini, aksi takdirde aç kalacaklarını dile getirdi.

Sel sularının dereden taşması ise cep telefonuyla kaydedildi.

Abone Ol Google News
Bugün son

Bugün son

Adıyaman'da semt pazarları kurulmayacak.
Ücreti duyuncatedaviyi yarıda bıraktı

Ücreti duyunca
tedaviyi yarıda bıraktı

Koronavirüs hastasına 80 bin TL fatura çıkardılar.
Meydanlar güvercinlere kaldı

Meydanlar güvercinlere kaldı

​İstanbul ilk kez böyle görüntülendi.
86 yaşında <br>koronayı yendi

86 yaşında
koronayı yendi

Resmiye nine diğer hastalara umut oldu.
Evde kal İngiltere

Evde kal İngiltere

​Güneşi gören kendini parklara attı.
Alkışlarla <br>taburcu edildiler

Alkışlarla
taburcu edildiler

19 hastanın tedavisi daha tamamlandı.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
Her hafta sonu bir cami

Her hafta sonu bir cami

​Kaan ailesinden örnek proje: 'AVM yerine cami kültürü'
Çocuklara <br>23 Nisan sürprizi

Çocuklara
23 Nisan sürprizi

Öğrencilerin evlerden katılacağı program hazırlanıyor.
Vatandaşlara<br>moral oldular

Vatandaşlara
moral oldular

​'Grup Evde Kal' sokakları gezerek konser veriyor.
Polis harekete geçti

Polis harekete geçti

İstanbul'da parkta toplananlar evlerine gönderildi.
Üretimleri durdu

Üretimleri durdu

Lise öğrencileri sokağa çıkma yasağından etkilendi.
Korkunç görüntüler

Korkunç görüntüler

​ABD'de seyyar morglar bile doldu, cesetler ortada...
Yoğun <br>bakım talimatı

Yoğun
bakım talimatı

Sağlık ​Bakanı Koca, il sağlık müdürleriyle görüştü.
93 ilaç daha <br>listeye alındı

93 ilaç daha
listeye alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Teşekkürler Türkiye

Teşekkürler Türkiye

​İspanya tıbbi yardımlar için minnettar.
Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

Yasakla ilgili istisnalar açıklandı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine ek genelgeyi gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.