Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ’ın bilgisine başvuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ, avukatıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'na çıktı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Özdağ, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

YAPILAN EKSİKLERİ YANLIŞLARI DA SÖYLEMEYE VE TÜRK MİLLETİNİN ÖNÜNE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Özdağ açıklamasında "Savcılığın bilgime başvurmak üzere davetine icabet ederek bugün Çağlayan Adliyesi'nde sayın savcıyla görüştüm. Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehditi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım. Ancak bugün yürütülen mücadele stratejik planlamadan çok uzak, eksik, hatalı bir mücadele.

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Ama biz siyasette bulunduğumuz yerde bu mücadeleyi sonuna kadar ilk günden beri nasıl sürdürdüysek bundan sonra da böyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Yapılan eksikleri yanlışları da söylemeye ve Türk Milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNDEM Buğra Kavuncu’nun FETÖ soruşturmasında Ümit Özdağ’ın bilgisine başvurulacak

"BUGÜNE KADAR MÜCADELEYİ NASIL VERDİYSEK BUNDAN SONRAKİ SİYASETİMİZDE DE ÖYLE VERECEĞİZ"

Özdağ açıklamasında, "İYİ Parti Atatürk'e, İstiklal Harbine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı vatansever Türk Milletçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar ve paraşütle FETÖ iktisatlıların partiye getirilmesine müsade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü FETÖ iktisatlı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatük çizgisindeki Türk Milliyetçilerinin olduğu yerde ne FETÖ'cü olur, ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iktisatlı olan kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, “Bu arkadaşın FETÖ’cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım” diyerek uyarıda bulunduğunu ve Kavuncu’nun kurucu yapılmadığını söylemişti.

Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu’na girmesinin ardından Akşener’i yeniden uyardığını söyleyen Özdağ, “Sayın Genel Başkan’a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM İYİ Parti'den olaylı şekilde istifa eden Ümit Özdağ'ın parti kuracağı tarih belli oldu

İddialar üzerine televizyon programına bağlanan Kavuncu ise “Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu. Biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük” diye konuşmuştu.

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GÜNDEM İYİ Partili Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları yalanladı: Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim

Kavuncu 21 Ekim 2020 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine Kavuncu hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

GÜNDEM Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim

OYNAT 00:41 Ümit Özdağ: İYİ Parti'den FETÖ iltisaklı unsurları tercih ettikleri için istifa ettim İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Habertürk canlı yayınında İYİ Parti'den istifa etme nedenini açıkladı. Partisinin FETÖ iltisaklı unsurları tercih eden ve ön plana çıkaran bir partiye dönüştüğünü ifade eden Özdağ, 'Bu şartlar benim İYİ Parti'de siyaset yapmamı imkansız hale getirdi' dedi. BiP'te paylaş

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