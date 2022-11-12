Bugün 18.57’de tatbikat var

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57’de ülke genelinde “çök kapan tutun” sloganıyla tatbikat yapılacak. AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşecek. Televizyon ve radyolardan tatbikat yapıldığına dair bilgilendirme anonsları geçilecek. Çalan alarmlardan sonra herkes bulunduğu yerde, çöküp kafalarını kapatarak tutunacak.

EKSİKLERİMİZİ GÖRECEĞİZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, bugün yapılacak tatbikata ilişkin bilgi paylaştı. Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda “çök kapan tutun” hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: “Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle ‘ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz’ bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz.” Sezer, “Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT’ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız.” diye konuştu.

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HERKES KATILMALI

Afetlere hazırlıklı olmak için daha önceden tatbikat yapılması gerektiğini belirten Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: “Bu sene AFAD’ın tatbikat yılı. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan tatbikatlar sembolik birkaç hareketle yapılıp bitiyordu. Oysa bu tatbikatlar, afet yaşanıyormuş gibi hazırlanılarak yapılmalı. Bugün yapılacak tatbikat da bu şekilde olacak. Sadece yetkililer ve kolluk kuvvetlerinin sorumluluğunda değil, vatandaşların da içinde olması gereken bir tatbikat.” dedi.

SADECE ÇÖK KAPAN TUTUN

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, “AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır.” ifadesi kullanılacak. Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

DÜNYAMIZ DA O GÜN YIKILDI

Düzce’de 12 Kasım 1999’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin acısı unutulmuyor. 2,5 saat kaldığı enkaz altından çıkan, annesini, ablasını ve eniştesini de kurtaran 40 yaşındaki Ekrem Öksüz, hayatını kaybeden 2 kız kardeşinin acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor. Öksüz “Enkaz altında kalan küçük kız kardeşimle saatlerce enkaz altında konuştuk. ‘Ağabey ne olur beni buradan al.’ diyordu. İki canı toprağa koymak kolay değil.” ifadelerini kullandı. Depremde babasıyla birlikte ailesinden 5 kişiyi kaybeden 51 yaşındaki Ali Aydın “İnşallah bir daha yaşamayız. Çok acı bir olay, anlatılamaz.” dedi.

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