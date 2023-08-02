Bugün: 35 yarın: 39’u göreceğiz

Tek, “İstanbul’da bugün sıcaklık 35, yarın 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünden yarına yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul’da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Tek, yaşanılan sıcaklık sonrası İstanbul’da yağmur beklenmediğini anlatarak, “Çünkü sıcaklıklar geçen sefer olduğu gibi hemen azalmıyor. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’nda İstanbul’da en yüksek sıcaklığı 41,3 derece olarak kayıt altına almıştık. Hemen ertesi gün sıcaklık 12 derece birden düşmüştü. Bu durum yağışa neden olmuştu. Ancak bu sefer böyle bir durum yok.” ifadelerini kullandı.