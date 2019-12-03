Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Aile Hukuku Çalıştayı’na katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin din, dil, ırk ayırt edilmeksizin bütün dünyada yaygın olarak karşımıza çıkan bir problem olduğunu söyledi.

Abdulhamit Gül

HERKESİN İKİ ELİNİ BAŞININ ARASINA ALIP DÜŞÜNSÜN

Abdulhamit Gül, Eskişehir’de Ayşe Tuba Arslan’ın defalarca kolluğa, emniyete, yargıya ihbar ve şikayette bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledildiğini belirterek, “Ayşe Tuba Arslan, bugün aramızda olabilirdi. Adalet son bir ümitle, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalamaz, kulağını kapatamaz. Bir kadının yaşam hakkı feryat figanlar arasında gasp edildi. Herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Kolluk makamlarının olayı ne için önleyemediği, savcılık makamları hangi aşamada ne gibi eksiklikler var hepsini masaya getirmesi gerekir” dedi.

ŞİDDETTE TOLERANSIMIZ YOKTUR

Gül şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddet dikkatle incelediğimiz başlıklar arasındadır. Bu hiç bir devlet ve toplum için kabul edilemez. Her nerede, ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına karşı şiddetle en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Kadına şiddet konusunda toleransımız yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda üzerinde çalışılması gereken bir diğer husus da, kişileri şiddete yönelten unsurları tespit ederek bunlarla mücadele mekanizmaları geliştirmek ve bir anlamda erken uyarı sistemlerini işler hale getirmektir.”