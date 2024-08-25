Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a sağanak yağış geliyor: Meteoroloji'den 21 il için uyarı

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların; Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.





Sıcaklık düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları biraz azalacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 36.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, yerel kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.) 29.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38.







