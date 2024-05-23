Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde yeni haftada sıcaklık artacak. Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de bugünden itibaren hafif toz taşınımı görülecek. Yerel sağanak şeklinde görülecek yağışlar ise bugün İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Mayıs hava durumu raporu...