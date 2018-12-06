Bugünün çocukları geleceğin dilini öğreniyor

Uğur Okulları gerçekleştirdiği ‘Kardeş Okul Kodluyor’ projesi kapsamında devlet okulu öğrencileri ile birlikte kodlama etkinliği yapıyor. Okula gelen misafir öğrenciler, kendi akranlarından kodlama ve robotik alanlarında bilgi alıyor. Öğrenciler legolar ile yaptıkları robotların bilgisayar üzerinden kodlamasını yaparak hareket etmesini sağlıyor.

TEKNOLOJİYİ ÜRETİM İÇİN KULLANMALILAR

‘Kardeş Okul Kodluyor’ etkinliğinin Uğur Okullarının Türkiye’deki bütün kampüslerinde yapıldığını ifade eden Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı ve IT Müdürü Metin Akça, "'Kardeş Okul Kodluyor' etkinliği yaklaşık 3 yıldır Uğur Okullarında sürdürdüğümüz bir akran öğrenimi projesi. Bu proje kapsamında Uğurlu öğrencilerimizle, farklı okullarda okuyan aynı yaş grubundaki arkadaşlarını bir araya getirerek birlikte projeler geliştirmelerini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (U-BİT) derslerinde edindiği kazanımları, akranları ile paylaşmalarına imkan sağlıyoruz. Daha sonra projenin devamında yapılması gereken çalışmalar varsa öğretmenlerimizin koçluğunda bu çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yılki çalışmamızın daha ilk ayında kardeş okullarımızda bin 400’e yakın öğrenciye ulaştık. Çocuklarımızın çok erken yaşlarda teknolojiyi doğru kullanmasını ve bunu üretim için kullanmasını çok önemsiyoruz. Çocukların birbirleriyle geleceğin diliyle konuşuyor olması bizim için oldukça önemli. ‘Geleceğin dili’ vurgusunu özellikle yapıyorum çünkü belirli bir süre sonra konuştuklarımız, baktıklarımız, gördüklerimiz ve dokunduklarımız çok değişecek" dedi.

OYUN YAPIYORUZ VE EĞLENİYORUZ

10 yaşındaki Uğur Okulları öğrencisi Ege Gürler, "Ben kodlama kısmında görevliyim. Robotikte legolardan birkaç tane araç yapmayı ve bilgisayardan da o robotu kodlayarak sürmeyi öğretiyoruz. Umarım arkadaşlarımız da eğitici ve güzel bir program olduğunu düşünüyorlardır” diye konuştu. 5’inci sınıfa giden Uğurlu öğrenci Barkın Tuna Erginbaş ise, “Kodlama kısmında görev yapıyorum, satır kodlar kullanarak oyun yapıyoruz ve eğleniyoruz. Robotik kısmında da bir sürü parça var, onları birleştirerek bir robot hazırlıyoruz ve onlarla oyun oynayıp yarışlar yapabiliyoruz” dedi.