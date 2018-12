Bugünün Türkiyesi paneline yoğun ilgi

Naval and Military Club'ta gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İngiltere'nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı. Medya temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşları temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde salon bütünüyle dolarken, bazı izleyiciler etkinliği ayakta takip etmek zorunda kaldı. "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin önceki ayakları eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptığı toplantının hemen öncesinde New York'ta, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında Berlin'de ve kasım ayında G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te gerçekleştirilmişti.

