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DENİZLİ

Buldan-Güney vahşi depolama tarih oldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Buldan ve Güney ilçelerinde vahşi depolamaya son vereceği, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete girdi. Tesis ile günlük 50 ton atık düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu
Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu

Türkiye’nin en çevreci ve en temiz belediyesi unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, iki ilçede daha vahşi depolamaya son veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda bir süre önce hayata geçirdiği Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesini tamamlayarak anlamlı bir günde hizmete aldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmete giren tesis ile Buldan ve Güney ilçeleri ile bağlı mahallelerinden toplanacak günlük 50 ton evsel katı atık vahşi depolanmadan düzenli depolama sahasında bertaraf edilecek. Buldan ve Güney ilçelerinden toplanarak yaklaşık 7.000 metrekare büyüklüğündeki tesise getirilen evsel katı atıklar buradan TIR’larla Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama tesisi’ne taşınacak.

Osman Zolan

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI

  • Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam, Serinhisar, Babadağ ve Sarayköy ilçelerinin ardından Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son verdiklerini söyledi. Düzenli depolama ile katı atıkların insan ve çevre sağlığına olan olumsuzluklarını gidermenin yanında ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Türkiye’nin ‘en çevreci’, ‘en sağlıklı’ ve ‘en temiz’ kenti unvanını taşımanın verdiği gururla çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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