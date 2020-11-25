Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç: Tek bir reis var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, bir televizyon programında söylediği tepki çeken açıklamalarının ardından YİK üyeliğinden istifa etmişti.

GÜNDEM Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Arınç’ın istifasının ardından Bülent Arınç’ın oğlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren Mücahit Arınç, "Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" ifadelerini kullandı.

Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız.



Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi:



"Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var." REKLAM November 24, 2020