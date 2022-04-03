Bülent Turan'dan köprü eleştirilerine yanıt: Ne gerek var dedikleri Sabiha Gökçen dünyanın en çok kullanılan altıncı havalimanı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde soruları yanıtladı.

Bülent Turan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

BABACAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Sayın Babacan'ın bu sözlerini kötü niyet olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun her söylediğini tekrarlayan biri oldu. Bu insanların yüzde 50+1 alıp iktidar olma hedefleri yok. Yüzde 1, 2 oy alıp Erdoğan'ı devirme hedefleri var.

Ben iş adamlarını siyasetiyle değerlendirmek istemem. Konuştum kendisiyle, böyle yapmak istemezdim dedim. İhaleyi almayana almış demek,ihale olmuşken olmamış demek büyük haksızlık. Dilin ayarı yok ama bubaşka bir şey.

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SABİHA GÖKÇEN EN ÇOK KULLANILAN 6. HAVALİMANI

Sabiha Gökçen Havalimanı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi uçak inecek?" dedi. Bugün Sabiha Gökçen dünyanın en çok kullanılan altıncı havalimanı.

Hiç araç geçmese, ambulans için lazım. Zaten devlet bunu yaptırırken bir birim bulması lazım. İster faize, istersen altına, bir şeye bağlaması lazım. Köprü olduğu için araca bağlanıyor. 45 bin araç ölçüm meselesidir.

YAP İŞLET DEVRET MODELİ

Normal köprülerde vatandaş geçse de geçmese de aynı köprüyü ödüyor.

Siz de ben de maaşımızdan, vergimizden aynı oranda para ödüyoruz. Yap işlet devretlerde geçenlerden para verdiği için, geçmeyenler daha az para veriyor. Bu ekstra bir imkan değil mi?

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Devlet, 10 yıl taksitle çok seri şekilde köprü yaptırıyor. Bitiminde devletin olacak bu köprü.

Kamu yatırımı olarak değerlendiriliyor. Bunu çok garip bir tartışma olarak değerlendiriyorum. Köprüde 45 bine bağlanmış.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ BÖYLE ÇALIŞIYOR

Zamanında bitiremeyebilir, çok uzun süre olduğu için kar edemeyebilir, bakım masraflarını iyi hesaplamazsa farklı bir bedel çıkabilir.

Devlet yatırım yaparken de Hazine'den verdiği için bir farkı yok. Bu bir finans yöntemi. Bazısı ihaleyle yapar, bazısı yap işlet devretle yapar. Kaldı ki son zamanlarda birçok Avrupa ülkesi yap işlet devret modeliyle yapıyor.

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Ben yasama temsilcisiyim. Yürütmede yanlış olursa bunu tabii ki muhalefet dile getirir. Ancak olmayanla siyaset yapılmasına isyan ediyorum. CHP'li müteahhitleri sayıp onlara da çete mi diyeceğiz? CHP'liler bu ülkenin daha zengin insanları. Asla kabul etmiyorum ama AK Parti'nin beşli çetesi varsa CHP'nin 25'li çetesi var. CHP'deki çetelerin nasıl genel başkan değiştirdiğini, parti dizayn ettiklerini gördük. Çete aranacaksa AK Parti'de değil CHP'de aramak lazım.

AKŞENER'İN A TAKIMI'NI DEĞİŞTİRMESİ

Bugüne bakarsak doğru görmeyebiliriz. İYİ Parti'nin kurulma sürecinihatırlayın. MHP'yi "milliyetçilikte eksik bulup daha milliyetçi olma"kavgası başlattılar. İddiam odur ki: Zayıf Türkiye olsun diyen malumyapılar nasıl ki CHP'nin başında genel başkan değişikliği yaptılar, aynıdeğişikliği MHP'de yapmak istediler. Başaramayınca başka bir partikurarak dizayn etmeye çalıştılar.

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Koray Aydın meselesi, Yavuz Ağıralioğlu meselesi devede kulak. Vedat Yenerer şunu söylüyor: İYİ Parti'yi Türk milliyetçileri yönetemiyor. İstifa etti. Halaçoğlu hoca da istifa etti. Türkşen, kendisi için İYİ Parti'ye oy verenlerden özür diledi. İsmail Ok. Balıkesir eski vekili.

Soros vakıflarında görev yapanlar en hassas görevlere getirildi diyor. Yarın ortak aday belirlenme sürecinde kim karşı çıkacaksa onlar tasfiye ediliyor. Yavuz Bey'in bir siyasi kimliği var. Onlar tasfiye ediliyor.

Ben geçen hafta Almanya'daydım. Çanakkalelilerle buluştuk. Nerede bir Türk varsa orada olmayı görev biliyorum. Ama İYİ Parti'nin bir yetkilisi ben Almanya'dayken bir İYİ Parti yetkilisi, "Bülent Turan'ın ne işi var Almanya'da" dedi. Şimdi o kişi Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine geldi. (İYİ Parti) Grubun birçoğu olmayacak, aynı gerekçelerle.