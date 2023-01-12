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YEREL GÜNDEM

Bulgaristan terörist Gölge’yi teslim etti: Bombacıyı hangi ülkeye kaçırdınız

Bulgaristan’da yakalanan İstiklal saldırısının planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge, Türkiye’ye teslim edildi. Sorguya alınan terörist Gölge'nin sicili kabarık. Gölge'nin 2 ayrı suçtan 6 yakalama kararı var. Gölge’ye, eylemin planlayıcılarından Bilal Hassan’ı Bulgaristan’da kime teslim ettiği ve hücre sorumlusunu hangi ülkeye kaçırdıkları sorulacak.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Bulgaristan terörist Gölge’yi teslim etti: Bombacıyı hangi ülkeye kaçırdınız
​Bulgaristan’da yakalanan İstiklal saldırısının planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçıran Hazni Gölge, Türkiye’ye teslim edildi.

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyla ilgili Bulgaristan’da yakalanan terörist sorguda. İstanbul’da 13 Kasım’da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, saldırıyı planlayan PKK/YPG’li terörist Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge’nin Bulgaristan’da olduğu tespit edildi. 7 Ocak’ta Bulgaristan Interpol birimiyle temasa geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı, zanlının yakalanıp Türkiye’ye sınır dışı edilmesini istedi.

KAPIKULE’DE TESLİM ALINDI

Görüşmeler sonucu Svilengrad bölgesinde kumarhane ve gazino olarak da kullanılan Imperial Palace Otel’de yakalanan Gölge, önceki akşam saat 17.33’te Kapıkule’de Türk yetkililere teslim edildi. İstanbul’a getirilen zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Türk ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile yakalanan Hazni Gölge’nin, İstanbul’da vereceği ifade büyük önem taşıyor. Gölge’ye, eylemin planlayıcılarından Bilal Hassan’ı Bulgaristan’da kime teslim ettiği ve hücre sorumlusunu hangi ülkeye kaçırdıkları sorulacak.

TUTUKLU SAYISI 26

  • 13 Kasım’da düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında saldırıya karıştığı belirlenen 61 şüpheli yakalandı. Zanlıların 10’u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22’si sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yakalanan diğer şüphelilerden 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 26’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 yakalama kararı var

Türkiye’ye teslim edilen Hazni Gölge’nin sicili kabarık. Gölge’nin 2 ayrı suçtan 6 yakalama kararı olduğu öğrenildi. Hazni Gölge hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan 3, “Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan bir kişiye karşı yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle tasarlayarak adam öldürme” suçundan da 3 yakalama kararı vardı.

Ahlam Albashir
Ahlam Albashir

2,5 saatte hazırladık

  • Bombayı İstiklal Caddesi’ne bırakan PKK/YPG’li terörist Ahlam Albashir, terör örgütüyle ilişkisini en ince detaylarına kadar anlattı. Münbiç’teki “Hacı” kod adlı PKK/YPG elebaşının kendisine önce İdlib’e, oradan Türkiye’ye geçerek verilecek talimatı beklemesini istediğini söyledi. Elebaşının kendisine para ve cep telefonu verdiğini de anlatan Albashir, “Bana verdiği telefona Suriye’de kullandığı numarayı kaydetti. Bu telefonda 2 Amerikan numarası üzerinden WhatsApp kuruluydu. ‘Seninle görüşmeden önce üç nokta (...) şeklinde mesaj atacağım. Bil ki sonra arayan benim’ dedi. Bu şekilde şifre belirledi” diye konuştu.

Türkiye’ye geçmeden önce 5 gün İdlib’de kaldıklarını, bu süreçte patlayıcıyı Bilal Hassan’ın getirdiğini söyleyen Albashir, kaçak yollarla Türkiye’ye geçerken patlayıcı maddeyi kendisinin taşıdığını itiraf etti. Türkiye’de bombayı Bilal Hassan’la birlikte hazırladıklarını anlatan Albashir, patlayıcı düzeneğine yerleştirilen çivileri nalburdan kendisinin aldığını söyledi: “Bilal patlayıcıları naylonun üzerine serdi. Bu arada ‘Hacı’yı görüntülü aradı. Yere serdiği banta getirdiğim çivileri yapıştırdı. Bunlar yapılırken Hacı kameradan işlemi izliyordu. Hazırladığı patlayıcıları şeker kabına doldurdu. Daha önce hazırladığı çivili bantları da kabın üzerine sardı. Kabloları kavanoza yerleştirdi. Bu işlem 2,5 saat sürdü.”

Bilal Hassan
Bilal Hassan

13 Kasım’da talimat gelince Bilal Hassan’la Taksim’e gittiğini belirten Albashir, şifrede anlaşıldığı gibi önce üç noktalı mesaj atan Hacı’nın ardından arayıp “Çantayı bankta bırak, hemen oradan ayrıl” dediğini söyledi. Ardından da patlama yaşandı.

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