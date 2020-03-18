Gündem Bunasıl anne Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı, tuvalettegizlice doğum yaptı, sonrası vahşet
3. SAYFA BURSA

Bu nasıl anne: Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı, tuvalette gizlice doğum yaptı, sonrası vahşet

Bu nasıl anne: Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldı, tuvalette gizlice doğum yaptı, sonrası vahşet

Bursa’da tuvalette dünyaya getirdiği bebeğinin kordon bağını jiletle kestikten sonra canlı halde poşete sarıp portmantoya saklayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen anne, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaydan 2 gün önce hastaneye kontrole gittiği belirlenen genç kadının hamileliğini belirleyemeyen 2 doktor hakkında da suç duyurusunda bulunulacak.

Haber Merkezi İHA
Arşiv - Bebeğini öldürüp portmantoya koyan anneye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Arşiv - Bebeğini öldürüp portmantoya koyan anneye 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 10 Ocak 2019’da meydana gelen olayda, iddiaya göre erkek arkadaşı K.Z’den hamile kalan D.E, ailesiyle yaşadığı evin tuvaletinde tek başına doğum yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye götürülen D.E’nin doğum yaptığı belirlenince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Polise verdiği ifadesinde canlı bir erkek bebek doğurduğunu söyleyen D.E’nin kordon bağını jiletle kestikten sonra bebeği poşete sarıp evdeki portmantonun alt kapaklı bölmesine koyduğunu itiraf etmesi üzerine eve giden polis ekipleri, kadının tarif ettiği yerde bebeği poşetin içerisinde havasızlıktan boğulmuş halde buldu.

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Gözaltına alınan D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan 20 yaşındaki D.E.’nin duruşması bugün Bursa Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık D.E. ve avukatı katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmasını, ayrıca olaydan birkaç gün önce gittiği hastanede D.E’yi muayene ettikleri halde gebeliğini belirleyemeyen iki doktor hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Son sözü sorulan D.E, olay gerçekleşene kadar hamile olduğunu bilmediğini ileri sürerek beraatini istedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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