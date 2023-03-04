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Bundan sonra ne olacak: 3. aday mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları siyasi dengeleri değiştirirken, bundan sonra olacaklar merak edildi. İmamoğlu ve Yavaş çağrıyı reddederse kendisi mi aday olacak? İki isim de “Evet” derse hangisini tercih edecek? Üçüncü aday İmamoğlu olursa HDP, İmamoğlu’nu mu yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek?

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.

Meral Akşener’in zehir zemberek açıklamasıyla siyasi dengeler değişti. İmamoğlu ve Yavaş çağrıyı reddederse kendisi mi aday olacak? İki isim de “Evet” derse hangisini tercih edecek? Üçüncü aday İmamoğlu olursa HDP, İmamoğlu’nu mu yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu destekleyecek? Kılıçdaroğlu bu çıkıştan sonra adaylıktan vazgeçer mi? Kılıçdaroğlu geri kalan 4 partinin yükünü çeker mi? Üçüncü ittifak kurulur mu?

3. aday mı?

6’lı Masa’dan, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a adaylık için davette bulunarak kalkan Meral Akşener’in bu iki isim daveti yanıtsız bırakırsa seçimde aday olabileceği konuşuluyor.

Akşener, dün kamuoyuna açık çağrıda bulunduğu İmamoğlu ile Yavaş’la sabah saatlerinde görüştü. İddialara göre Akşener, bu görüşmelerde iki isme kendilerine çağrıda bulunacağını söyledi. İYİ Parti kulislerine göre, iki isim de aday olup kaybetmeleri durumunda belediye başkanlığına tekrar aday gösterilemeyebilecekleri endişesi taşıyor.

HDP’YE YÖNELEBİLİR

İYİ Parti kulislerinde masaya ilişkin HDP’nin dayatıldığı iddiaları da dile getirildi. İddialar bir adım ileriye taşınarak HDP dışında sol partilerin de eklendiği savunuldu. İYİ Parti koridorlarında masanın diğer ortakları DEVA ve Gelecek Partisi liderleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti geçmişlerine de atıf yapılarak eleştiri okları yükseliyordu. İYİ Parti’de sürece ilişkin CHP’ye dönük yapılan değerlendirmelerde ise CHP’nin HDP’ye yönebileceği fikirleri ortaya atıldı.

Muhalefet cephesinin sonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı dağıtması Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar Akşener'in açıklamasını ‘son dakika’ olarak geçerken gazeteler muhalefet partileri arasındaki derin görüş ayrılığına dikkat çekti. ABD merkezli Bloomberg, “Türkiye muhalefeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olacak ortak bir aday üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle kriz içinde” dedi. Akşener'in açıklamalarını “Türkiye muhalefeti bölündü” başlığı ile duyuran Aljazeera, “Akşener'in hamlesi muhalefetin Erdoğan'ı yenmesini daha da zorlaştırabilir” yorumunda bulundu. Washington merkezli Al-Monitor Haber sitesi, “Türkiye muhalefeti parçalandı” başlığıyla verdiği haberinde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığını belirtti. CNN Yunanistan, Akşener'in açıklamalarını “Türkiye'de birleşik muhalefet cephesinin sonu, Akşener ittifaktan ayrılıyor” başlığı ile duyurdu.




#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Cumhurbaşkanı Adayı
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
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Bundan sonra ne olacak: 3. aday mı?
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