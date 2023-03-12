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Bunlar da depremin kum volkanları

Deprem bölgesinde fay hattının kırılması ile birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da uzunluğu 10-15 metreyi, yüksekliği ise 1-2 metreyi bulan kum volkanı oluştu. Ayrıca birkaç farklı noktada yeni soğuk su çıkışları oluşurken yer altı lavlarının akış yönünün de değiştiği tespit edildi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zeminde sıvılaşmanın yaşandığı bölgelerde kum volkanlarının oluştuğu ifade ediliyor.

Zeminde sıvılaşmanın yaşandığı bölgelerde kum volkanlarının oluştuğu ifade ediliyor.

Deprem bölgesinde fay hattının kırılması ile birlikte yeryüzünde çok sayıda kum volkanı oluştu. Fay hattının kırılması ile birlikte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da uzunluğu 10-15 metreyi, yüksekliği ise 1-2 metreyi bulan kum volkanı oluştuğu görüldü. Bunların yanı sıra Malatya Doğanşehir ve birkaç farklı noktada yeni soğuk su çıkışları oluşurken aktif olarak bulunan kaynakların yerlerinde de kaymalar meydana geldi. Depremde yer altı lavlarının akış yönünün de değiştiği tespit edildi.

MTA BÖLGEDE İNCELEME YAPIYOR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Ekipler depremin ardından oluşan yüzey şekillerini inceliyor. Bir aylık sürede yapılan saha araştırmasında deprem ile oluşan fay kırıklarından kaynaklı kum volkanları ve soğuk su kaynakları oluştuğu tespit edildi. Özellikle Adıyaman, Hatay ve Malatya’da meydana gelen kum volkanlarının zeminlerde sarsıntı esnasında yerin altından kumun ve ziftli malzemenin kendine bir çatlak bularak yukarı doğru fışkırması ile oluştuğu belirlendi.

YER KABUĞU 7 KİLOMETRE KESİLDİ

Fay hattının kırılması ile birlikte Malatya Doğanşehir başta olmak üzere bazı yerlerde yeni soğuk su kaynakları oluşurken bazı yerlerde ise önceden bulunan soğuk su kaynaklarının yerinin değiştiği gözlemlendi. Bölgede inceleme yapan uzmanlardan edinilen bilgiyi göre, yer kabuğu depremde 7 kilometre kesilerek yüzeye çıktı. Daha önce başka yerlerden çıkan sular kırılan alanlar ile yer değiştirdi. Bazı kırılan alanlarda ise yeni su kaynakları oluştu. Depremde yeraltı lavının akış yönü de değişti. Bazı yerlerde debi artışı, bazı yerlerde debi azalması, bazı yerlerde ise debi kesilmesi oldu. Bazı yerlerin içme sularında benzer kesilmeler olabileceği belirtildi. Kesilen suyun fayın geçtiği bir noktadan çıkış yapacağı ve çıkan suyun da tatlı su olabileceği ifade edildi.




#Deprem
#Kum Volkanı
#Fay Hattı
#MTA
1 saat önce
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Bunlar da depremin kum volkanları
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