Bunu kim başı boş bıraktı

HDP’nin sözde Ermeni soykırımı için Türkiye’ye yaptığı yüzleşme çağrısına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır” şeklinde cevap verdi. HDP İstanbul Milletvekil Ali Kenanoğlu’nun “Yavuz it havlamış yine...!” ifadeleri büyük tepki çekti.

PKK’nın siyasi temsilcisi HDP’nin sözde soykırım iddiaları için “Türkiye soykırımla yüzleşmelidir” açıklamasına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’ndan tepki geldi. Ağıralioğlu, önceki gün HDP’nin “yüzleşme” çağrısını “ahlaksız teklif” olarak nitelendirdi.

Yavuz Ağıralioğlu

ÖNCE PKK İLE YÜZLEŞİN

Ağıralioğlu, “Eğer soykırımla yüzleşin diye ahlâksız bir teklif yapıyorsanız; size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz” demişti.

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Ağıralioğlu’na HDP’den verilen cevap ise tüm Türkiye’nin tepkisini çekti. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Ağıralioğlu’nu hedef alan bir paylaşımda bulundu. Kenanoğlu, sosyal medyadan “Yavuz it havlamış yine…!” mesajını paylaştı.

HERKES ÜZERİNE ALINABİLİR

Kenanoğlu tepkiler gelince aşağılık sözlerini ileri boyuta taşıyıp bu kez hem Yavuz Sultan Selim’e hem onun temsil ettiği değerlere de küfretti: ‘Yavuz İt’ bir kavramdır. Türkçe’yi Türk atasözlerini bilenler bunu bilir. Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder. Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir.

HDP, daha ABD Başkanı Joe Biden ‘soykırım’ ifadesini kullanmadan bir bildiri yayınlamış, Türk Milleti’ni ‘soykırım’ ile suçlamıştı. Skandal bildiride Türkiye’ye yüzleşme çağrısında bulunulmuştu.

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