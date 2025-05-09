Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da ailelerinin aradığı iki arkadaş Kütahya'da bulundu

Burdur'da ailelerinin aradığı iki arkadaş Kütahya'da bulundu

15:069/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Burdur'da ailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.E. (15) isimli kız ile arkadaşı O.İ. (16) taksiyle geldikleri Kütahya'da bulundu.
Burdur'da ailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.E. (15) isimli kız ile arkadaşı O.İ. (16) taksiyle geldikleri Kütahya'da bulundu.

Burdur'da ailelerin kayıp başvurusunda bulunduğu M.E. (15) isimli kız ile arkadaşı O.İ. (16) taksiyle geldikleri Kütahya'da bulundu.

Burdur'da aileleriyle birlikte yaşayan M.E. ve O.İ., saat 02.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Aileleri, çocuklarından haber alamayıp, çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. İncelemede; iki arkadaşın Burdur Otogarı'ndan en son taksiyle Kütahya'ya geldiği belirlendi.


Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve O.İ.'nin bulunması için çalışma başlattı. Gençlerin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde gördüğü ihbarı sonrası harekete geçen Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, M.E. ve O.İ.'yi bir ilkokulu yanındaki parkta buldu. Çocuk Şubesi ekiplerince emniyete götürülen M.E. ve O.İ.'nin işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.




#Kütahya
#Kaçak
#Taksi
#Genç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hindistan saldırısına neden “Sindoor Operasyonu” adını verdi? Sindoorun sembolik anlamı ne?