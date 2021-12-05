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ANTALYA

Burdur'da feci kaza! Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 4 ölü

Antalya- Burdur kara yolunda hafif ticari aracın TIR'a arkadan çarptığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
Burdurda feci kaza! Hafif ticari araç TIRa arkadan çarptı: 4 ölü
Olay yeri

Kaza, saat 08.15 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi.

Burdur'dan Antalya yönüne giden 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

DHA

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis sevk edildi.

DHA

Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.

DHA

Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan (33) ve araçta bulunan Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) kaza yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Kazada ölenlerin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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