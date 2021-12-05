Gündem Ekin Gökçe Yıldızın katilinin babası da katil çıktı
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Ekin Gökçe Yıldız'ın katilinin babası da katil çıktı

Adana’da bodrum katta Ekin Gökçe Yıldız'ı öldürdüğü için tutuklanan zanlı Tolga A'nın babasının da 6 ay önce bir taksiciyi öldürdüğü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Ekin Gökçe Yıldızın katilinin babası da katil çıktı
Ekin Gökçe Yıldız

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturan bir kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç bir kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kocası da 2 yıl önce cinayete kurban gitti

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu belirlendi. Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız’ın en son telefonla görüştüğü Tolga A’nın söz konusu binanın bodrum katına girdiğini belirledi. Yıldız ve Tolga A.’nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı. Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, önceki gün gece Sinanpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.


  • Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.’yi (21) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı.

Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.’nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddedip “Gece 24.00’te buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, ’sakın oynama’ diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin’i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin’i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.


Emniyetteki üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye kasten öldürme suçlamasıyla çıkarılan Tolga A. tutuklanırken, arkadaşları Y.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Babası da adam öldürmüş


Bu arada polisin yaptığı çalışmada Tolga A’nın babası Soner A’nın (53) da bir cinayetten tutuklu olduğu ortaya çıktı. Soner A.’nın 24 Haziran günü taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun’u, müşteri gibi araca binerek Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’ne götürüp tabancayla vurularak öldürdü. Katil zanlısı, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Katil zanlısının, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Fazıl Yoğun’u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Sorguda, “Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim” diye ifade veren Soner A., tutuklandı.

Apartmanın bahçesinde ölü bulunmuştu! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı yakalandı
FOTOĞRAF 11
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Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.
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Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Title
Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Title
Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br>
Title
Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı.
Title
KOCASI DA İKİ YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ<br><br>Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Title
BODRUMA GELMİŞ<br><br>Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız’ın en sonra Tolga A. ile telefonda görüştüğünü belirlendi.<br><br>Tolga A'nın bu görüşmeden sonra Ekin Gökçe Yıldız'ın tabancayla vurulduğu binanın bodrum katına girdiği de saptandı.
Title
OPERASYON DÜZENLENDİ<br><br>Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, dün gece Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A’yı yakalamak için operasyon düzenledi.<br><br>Ekipler eve baskın yaparak Tolga A.’yı gözaltına aldı.
Title
'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEMİŞTİ<br><br>Kızının saçlarını yanında taşıyan ve koklayarak hasret giderdiğini aktaran Nermin Yıldız, “O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun.
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Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler.
Title
Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi.
Apartmanın bahçesinde ölü bulunmuştu! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı yakalandı
Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldız'ın en son telefonda görüştüğü Tolga A'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği saptandı.


Türkiye, Ekin Gökçe Yıldız'ın ölümünü günlerce konuştu: Cinayet şüphelisinden 'börekli-silahlı' intihar savunması
FOTOĞRAF 19
Title
Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
Sümer Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız, bir apartmanın bahçesinde yaralı olarak bulundu.
Title
Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen Yıldız, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Title
Eşi Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2 yıl önce husumetlileri tarafından öldürüldüğü belirtilen Yıldız'ın ölümüyle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Title
KAMERALAR İNCELENİP, ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ<br><br><br>Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, Yıldız’ın vurulduğu belirlenen bodrum kata en son Tolga Avcı'nın indiği belirlendi.
Title
Yıldız’ın yine en son telefonda Tolga Avcı ile görüştüğü saptandı.
Title
Yıldız ile Avcı'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.
Title
Bu bilgiler doğrultusunda ekipler, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edilen Avcı'yı yakalamak için operasyon düzenledi.
Title
Eve baskın yapan ekipler, Avcı ile arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.'yi (21) gözaltına aldı. <br><br>Emniyete götürülen şüpheliler, sorguya alındı.
Title
'VURMADIM, KENDİ KENDİNİ VURDU'<br><br><br>Daha önce de 'uyuşturucu kullanma' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlenen Avcı, emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddetti.
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Olayın meydana geldiği apartmanın 5'inci katında oturan Avcı, arkadaşının sevgilisi Ekin Gökçe Yıldız'ı konuşmak için binaya getirip bodrum kata indirdiğini belirterek şunları söyledi:
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\"Gece yarısı buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım.
Title
O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım.
Title
Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin'i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Vurmadım, kendi kendini vurdu.\"
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3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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'Kasten öldürme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Avcı tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Türkiye, Ekin Gökçe Yıldız'ın ölümünü günlerce konuştu: Cinayet şüphelisinden 'börekli-silahlı' intihar savunması
Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Tolga Avcı (30), tutuklandı. İfadesinde, Yıldız'ın, arkadaşının sevgilisi olduğunu söyleyen Avcı, "Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, 'sakın oynama' diye uyarıp, gelirken aldığım böreği evime çıkarttım. O anda silah sesi duyup, tekrar bodrum kata geldiğimde Ekin'i kanlar içinde buldum" dedi.


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