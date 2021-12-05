Ekin Gökçe Yıldız'ın katilinin babası da katil çıktı

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede oturan bir kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç bir kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kocası da 2 yıl önce cinayete kurban gitti

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız (20) olduğu belirlendi. Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

REKLAM



Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız’ın en son telefonla görüştüğü Tolga A’nın söz konusu binanın bodrum katına girdiğini belirledi. Yıldız ve Tolga A.’nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı. Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, önceki gün gece Sinanpaşa Mahallesi’nde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.’yı yakalamak için operasyon düzenledi.

Ekipler eve baskın yaparak Tolga A. ve arkadaşları Y.Ç. (26) ve B.E.’yi (21) gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı.

Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu öğrenilen Tolga A.’nın emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını reddedip “Gece 24.00’te buluştuk. Oturduğum binanın bodrum katına girip, sohbet ettik. Bu sırada üzerimde taşıdığım tabancayı masaya bırakıp, ’sakın oynama’ diye uyarıp, evime gelirken aldığım böreği çıkarttım. Bu sırada silah sesi duyup, tekrar bodrum katına geldiğimde Ekin’i kanlar içinde buldum. Yaralıydı, silah benim olduğu için korkup, bahçeye çıkartıp attım. Sonra da bodrum katını kilitleyip, kaçtım. Ekin’i apartmanın önüne bırakıp kaçtığım için pişmanım. Ben vurmadım kendi kendini vurdu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

REKLAM



Emniyetteki üç şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye kasten öldürme suçlamasıyla çıkarılan Tolga A. tutuklanırken, arkadaşları Y.Ç. ve B.E. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Babası da adam öldürmüş



Bu arada polisin yaptığı çalışmada Tolga A’nın babası Soner A’nın (53) da bir cinayetten tutuklu olduğu ortaya çıktı. Soner A.’nın 24 Haziran günü taksicilik yapan 47 yaşındaki Fazıl Yoğun’u, müşteri gibi araca binerek Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi’ne götürüp tabancayla vurularak öldürdü. Katil zanlısı, cinayet ekiplerinin bölgede bulunan 300’e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Katil zanlısının, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, bu süre zarfında eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Fazıl Yoğun’u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü. Sorguda, “Elini cebine götürdü, bıçak çıkaracağını düşünerek tabancayla ateş açtım. Araçtan kaçmaya çalışınca ateş etmeye devam ettim” diye ifade veren Soner A., tutuklandı.

REKLAM

FOTOĞRAF 11 Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.<br> Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. KOCASI DA İKİ YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ<br><br>Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. BODRUMA GELMİŞ<br><br>Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız’ın en sonra Tolga A. ile telefonda görüştüğünü belirlendi.<br><br>Tolga A'nın bu görüşmeden sonra Ekin Gökçe Yıldız'ın tabancayla vurulduğu binanın bodrum katına girdiği de saptandı. OPERASYON DÜZENLENDİ<br><br>Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, dün gece Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A’yı yakalamak için operasyon düzenledi.<br><br>Ekipler eve baskın yaparak Tolga A.’yı gözaltına aldı. 'KIZIMIN KATİLLERİ BULUNSUN' DEMİŞTİ<br><br>Kızının saçlarını yanında taşıyan ve koklayarak hasret giderdiğini aktaran Nermin Yıldız, “O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım” dedi. Apartmanın bahçesinde ölü bulunmuştu! Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Katil zanlısı yakalandı Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldız'ın en son telefonda görüştüğü Tolga A'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği saptandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder