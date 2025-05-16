Burdur'da insan ticareti operasyonu: 1 Tutuklu

Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde insan ticareti operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca insan ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Özbekistan uyruklu kadınların evlendirme ve iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği, para karşılığı Türk vatandaşlarıyla zorla evlendirildikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan şüphelilerden H.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, A.C. isimli şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olayın mağduru olduğu tespit edilen 3 kadın, rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sığınma Evi'ne teslim edildi.







