Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da insan ticareti operasyonu: 1 Tutuklu

Burdur'da insan ticareti operasyonu: 1 Tutuklu

21:3816/05/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Burdur'da Özbekistan uyruklu kadınları evlilik ve iş vaadiyle Türkiye'ye getirilerek para karşılığı zorla evlendirdikleri tespit edildi.
Burdur'da Özbekistan uyruklu kadınları evlilik ve iş vaadiyle Türkiye'ye getirilerek para karşılığı zorla evlendirdikleri tespit edildi.

Burdur Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, yapılan operasyonda Özbekistan uyruklu kadınların evlendirme ve iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilerek para karşılığı Türk vatandaşlarıyla zorla evlendirildikleri tespit edildi. Şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, olay mağduru 3 kadın ise Sığınma Evi'ne teslim edildi.

Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde insan ticareti operasyonunda yakalanan bir zanlı tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca insan ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Özbekistan uyruklu kadınların evlendirme ve iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirildiği, para karşılığı Türk vatandaşlarıyla zorla evlendirildikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Burdur merkez ve Karamanlı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yakalanan şüphelilerden H.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, A.C. isimli şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Diğer 5 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Olayın mağduru olduğu tespit edilen 3 kadın, rehabilitasyon ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sığınma Evi'ne teslim edildi.



#Burdur
#Burdur İl Jandarma komutanlığı
#insan ticareti operasyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi