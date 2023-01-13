Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan İstanbul Florya’daki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Çaçan’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Çaçan’ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çaçan’ın cenazesi, Fatih Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
17 Ekim 1960’ta Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosu’nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. İlk albümünü 1981 yılında çıkaran Burhan Çaçan albümleriyle müzik dünyasında yer edindi.
ERDOĞAN’DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Burhan Çaçan için paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”