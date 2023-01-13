Burhan Çaçan hayatını kaybetti

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OHAL komisyonundan final: 127 bin başvuru karara bağlandı

15 Temmuz'dan sonra KHK’larla kamudan ihraç edilen personelin itiraz başvuruları için kurulan OHAL Komisyonu, bugüne kadar 127 bin 292 başvuruyu inceledi. 17 bin 960 başvuruyu kabul eden komisyon, 109 bin 332 başvuruyu ise reddetti. Ret kararlarının gerekçesi “terör örgütlerine üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya irtibat” olarak gösterildi.