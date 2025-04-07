Burhaniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, yangın, Geriş Mahallesi'nde bulunan 2. İnönü Caddesi üzerindeki iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının, ilk tespitlere göre baca kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.