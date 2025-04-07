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Burhaniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

Burhaniye'de çıkan yangın paniğe neden oldu

17:377/04/2025, Pazartesi
IHA
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Yangın Geriş Mahallesi'nde bulunan 2. İnönü Caddesi üzerindeki iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının, ilk tespitlere göre baca kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
Yangın Geriş Mahallesi'nde bulunan 2. İnönü Caddesi üzerindeki iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının, ilk tespitlere göre baca kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Geriş Mahallesi'nde bulunan 2. İnönü Caddesi üzerindeki iki katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının, ilk tespitlere göre baca kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında, binada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Burhaniye
#Balıkesir
#Yangın
#İtfaiye

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