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Başkan Yılmaz gençlerle buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmaları kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi’nde mühendislik bölümü okuyan ve mühendis olmak isteyen gençlerle bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa haber: ​Başkan Yılmaz gençlerle buluştu
Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, gençlere kendi tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.

Bursa- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Z Sohbeti” buluşmaları kapsamında belediye binasının önünde, Bursa Teknik Üniversitesi mühendislik bölümü öğrencileri ve mühendis olmak isteyen gençlerle bir araya geldi.

Mühendis adayları ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, gençlere kendi tecrübelerini aktardı ve onlardan gelen soruları yanıtladı.

“GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Gençlerin geleceğe dair fikirlerini dinleyen Başkan Yılmaz, “Gençlerimiz bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Yıldırım Belediyesi olarak onların doğru tercihler yapabilmeleri ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri için çalışıyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin mutlu olacakları mesleği seçmesi ve geleceklerine doğru bir şekilde yön vermesi bizi ziyadesiyle memnun edecektir.

Gençlerimizle sohbet ederken ben de bir makine mühendisi olarak süreç boyunca yaşadıklarımı aktardım. İnşallah faydalı olmuştur. Gerek tercih döneminde gerekse eğitim sürecinde Yıldırım Belediyesi olarak bizler daima gençlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

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