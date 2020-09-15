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BURSA

Bursa haberleri: Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Kuyumcuya "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye yalvardı

Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Ne olur abi benden şikayetçi olma

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı.
Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı.

Mustafa Ç. isimli şahıs, kuyumcuya gelerek altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu, 10 çeyrek altın ağırlındaki kulplu altını tezgah üzerine koydu. Mustafa Ç, tezgah üzerindeki altını alarak koşmaya başladı. Kuyumcu İlhan G, hemen şahsın peşinden yaya olarak koştu.

Nefes kesen kovalamaca

Nefes kesen kovalamada hırsız Yenice Mahallesinde bir apartmana girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis gelene kadar kuyumcu ve vatandaşlar apartmanın kapısından ayrılmadı. Gelen polisler hırsızı kıskıvrak yakaladı.

İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı.

"Ne olur abi benden şikayetçi olma"

  • Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı. Zanlı, "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı.

İHA
Şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından şahıs emniyete götürülürken, kuyumcu ise şahıstan şikayetçi olmak için ifade verdi.

İHA
Gözaltına alınan hırsızın üzerinden kuyumcudan çaldığı 8 bin Türk lirası değerindeki altın çıktı.

Öte yandan şahsın kuyumcudan çıkıp kaçma anı bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı
OYNAT 00:47
Soyduğu kuyumcuya yalvaran hırsız tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı, kendisinden şikayetçi olmaması için kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç tutuklanarak cezaevine gönderildi


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