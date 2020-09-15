Bursa haberleri: Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Kuyumcuya "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye yalvardı Altın almaya geldi, çalıp kaçtı: Ne olur abi benden şikayetçi olma Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 bin TL değerindeki altını çalıp kaçan şahıs nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan aramada şahsın çaldığı altın üstünden çıkarken, gözaltına alınan zanlı "Ne olur abi benden şikayetçi olma" diye kuyumcuya yalvardı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi 15 Eylül 2020, 09:50 Son Güncelleme: 15 Eylül 2020, 09:58 İHA