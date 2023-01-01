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İznik Gölü’nde mahsur kalmışlardı: Şimdi teknelerini arıyorlar

Bursa İznik Gölü’nde fırtınada tekneleri arıza yapınca gölün ortasında mahsur kalan 2 balıkçı, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş bot ekiplerince nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Balıkçılar şimdi teknelerini arıyor.

16:17 . 21/01/2023 Cumartesi
IHA
Gece kaybolan kayıklarını fırtınadan dolayı bulamayınca sabah yoğun bir çalışmayla kayıklarını aramaya başladı.

Gece kaybolan kayıklarını fırtınadan dolayı bulamayınca sabah yoğun bir çalışmayla kayıklarını aramaya başladı.

Orhangazi ilçesi Çakırlı köyünden İznik Gölü’ne tekne ile açılan iki balıkçı, fırtınada teknelerinin motorunun arıza yapması üzerine gölde mahsur kaldı kısa sürede İznik ilçesinin 3 mil açığındaki teknenin yanına gelen jandarma bot ekiplerince 48 yaşındaki A.A. ve 43 yaşındaki H.J. isimli iki arkadaş kurtarıldı.


Sağlık durumları iyi olan ve soğuktan hayli etkilendikleri anlaşılan iki arkadaş jandarma botuyla İznik ilçesine getirildi. Kendilerini kurtaran jandarma ekibine teşekkür eden iki arkadaş, motorlarının arıza yaptığını ve mahsur kaldıklarını ifade ettiler. Gece kaybolan kayıklarını fırtınadan dolayı bulamayınca sabah yoğun bir çalışmayla kayıklarını aramaya başladı.



#Bursa
#İznik Gölü
#Orhangazi
#Çakırlı
2 saat önce
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İznik Gölü’nde mahsur kalmışlardı: Şimdi teknelerini arıyorlar
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