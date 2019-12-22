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Bursa haberleri... Lodosta devrilen ağacın altında kaldı

Bursa'da lodosta devrilen ağacın altında kaldı

Bursa’da parkta oturan adam, şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağacın altında kaldı. İlk tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Yaralanan şahıs ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan şahıs ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'daki olay, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşevler Caddesi üzerinde bulunan bir parktaki bankta oturan E.A., şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ne olduğunu anlamayan adam, kendi imkanlarıyla devrilen ağacın altından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Olay yerine gelen polis ekipleri ağacın devrildiği parkın etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.’yı ambulansa alarak tedavi etti. İlk tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

"Bir anda çatırdama sesi geldi"

Ağacın devrildiği esnada şans eseri yoldan geçerek olayı gören gençler, "Parkın kenarında bulunan yoldan geçerken bir anda çatırdama sesi geldi ve daha sonra bir adam bağırmaya başladı. Sesin geldiği yere doğru gittiğimizde lodos nedeniyle devrilen ağacın altında bir adamın olduğunu gördük. Bu adam daha sonra kendi imkanlarıyla ağacın altından çıktı. Çıktıktan sonra ambulansı çağırdılar ve gelen ambulans kanlar içerisindeki adamı alarak tedavi etti" diye konuştu.

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.


Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

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