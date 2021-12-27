Nişanın sonu facia ile bitti: Mutlulukları 2 saat sürdü

Haksız fiyat denetimi yapan zabıta amiri: Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketlere haksız fiyat denetimi yapıldı.



Marketteki fiyatlara haksız zam yapıldığını gören zabıta amiri, market çalışanına 'Her gün zam mı yapılıyor?' diye sordu.



'Fiyatlar merkezden geliyor' yanıtı üzerine, 'O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse onlara ekmek yok. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler' dedi.



Aynı amir bir başka market yetkilisini de 'Bu zor zamanlarda vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz' diye uyardı.