Tekme, tokat ve kemerle öldüren dayak: Tanımadığı kişi tarafından dövüldü, üç gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Olay, geçen perşembe akşamı Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde bir sokakta alkol alan Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürümeye başladı. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ferhat Saka, Ali Şeker’e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbeler karşısında yere yığılan Şeker’e bu kez de pantolonundan çıkardığı kemerle vurmaya başladı. Olayın ardından gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kişiyi darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

'KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVDÜM'

Ferhat Saka’nın mahkemede yaptığı savunmada, “Olay olmadan önce uzun süre içki içtim. Sonra eve gitmeye karar verdim. Bu sırada yolda biriyle karşılaştım. Neler olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Ancak bana küfrettiğini duydum. Ben de bu yüzden sinirlendim ve vurmaya başladım. Alkolün etkisi geçtikten sonra bunu nasıl yaptığıma inanamadım. Pişmanım, bilerek yapmadım” dediği öğrenildi.

DHA Ali Şeker (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DÖVÜLME ANI KAMERADA

Öte yandan Ferhat Saka’nın Ali Şeker’i dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere Ferhat Saka’nın yerde yatan Ali Şeker’e pantolon kemeri, yumruk ve tekmeyle defalarca kez vurduğu anlar yansıdı.

DHA Saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ağır yaralanan Ali Şeker, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şeker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Şeker'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.



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