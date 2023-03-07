Bursa il milli eğitiminde yolsuzluk iddiası

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası (Arşiv)
Milli Eğitim Bakanlığında hem Bursa Valiliğinin talebi üzerine ildeki yöneticilerle ilgili devam eden soruşturma bulunuyor. Hem eski il müdürü Serkan Gür hakkında devam eden soruşturma olduğu kaydedildi. Bakanlık soruşturmanın selameti açısından Gür’ün başka bir ile görevlendirmek istiyor. Bunun üzerine Gür, çocuğunun sağlık durumunu bahane ederek oraya gitmek istemeyerek affını istediği belirtiliyor. Ancak MEB, Gür’ü Bursa’da tutmayıp, personel genel müdürlüğüne geçici görevlendirme yapıyor.
Ön inceleme tamam
Eski Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün; “Nüfuzunu kullanarak bazı okulların tadilat, tamirat ve malzeme temini işini belirli firmalara verdiği, yüklenici firmalar tarafından tadilat, tamirat ve malzeme temini işleri bitirildiği halde okulların ilgili firmalara ödeme yapmalarını engellediği" iddia ediliyor. Bu konuda bakanlık ön incelemesini tamamladığı belirtiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmanın konusu özetle şöyle: