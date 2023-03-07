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Bursa il milli eğitiminde yolsuzluk iddiası

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün bazı usulsüzleri ortaya çıkardığı için görevinden alındığı iddia ediliyor. Edinilen bilgiye göre bu iddiaların doğru olmadığı belirtiliyor.

18:48 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası (Arşiv)

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası (Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığında hem Bursa Valiliğinin talebi üzerine ildeki yöneticilerle ilgili devam eden soruşturma bulunuyor. Hem eski il müdürü Serkan Gür hakkında devam eden soruşturma olduğu kaydedildi. Bakanlık soruşturmanın selameti açısından Gür’ün başka bir ile görevlendirmek istiyor. Bunun üzerine Gür, çocuğunun sağlık durumunu bahane ederek oraya gitmek istemeyerek affını istediği belirtiliyor. Ancak MEB, Gür’ü Bursa’da tutmayıp, personel genel müdürlüğüne geçici görevlendirme yapıyor.

Ön inceleme tamam

Eski Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün; “Nüfuzunu kullanarak bazı okulların tadilat, tamirat ve malzeme temini işini belirli firmalara verdiği, yüklenici firmalar tarafından tadilat, tamirat ve malzeme temini işleri bitirildiği halde okulların ilgili firmalara ödeme yapmalarını engellediği" iddia ediliyor. Bu konuda bakanlık ön incelemesini tamamladığı belirtiliyor.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmanın konusu özetle şöyle:


“Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan onarım ve güçlendirmelerle ilgili hurda iş ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun gerçekleştirmedikleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 2019-2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme işlemleri nedeniyle okullardan çıkan malzemelerin kayıtsız, izinsiz ve onaysız bir şekilde bir okulda depolanmasını ve diğer okulların onarım işlerinde kullanılmasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan yapım, onarım ve güçlendirme işlerini belli firmalara yaptırdıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen yapım işlerini, organize hareket ettiği değerlendirilen aynı adresli firmaların almasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen çok sayıda yapım işini ihale sonuçlanmadan, sözleşme imzalanmadan ve yer teslimi yapılmadan resmi olmayan yollarla başlattıkları, ve Bütçesi olmadığı halde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okullarda/kurumlarda mevzuata aykırı bir şekilde (ihale yapılmadan, sözleşme imzalanmadan, yer teslimi yapılmadan vb. yapım işlerini başlattıkları"




#Bursa
#Milli Eğitim Müdürlüğü
#Yolsuzluk
#Soruşturma
1 saat önce
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Bursa il milli eğitiminde yolsuzluk iddiası
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