Bursa il milli eğitiminde yolsuzluk iddiası

“Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan onarım ve güçlendirmelerle ilgili hurda iş ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun gerçekleştirmedikleri, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 2019-2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen onarım ve güçlendirme işlemleri nedeniyle okullardan çıkan malzemelerin kayıtsız, izinsiz ve onaysız bir şekilde bir okulda depolanmasını ve diğer okulların onarım işlerinde kullanılmasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda 2019-2022 tarihleri arasında yapılan yapım, onarım ve güçlendirme işlerini belli firmalara yaptırdıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen yapım işlerini, organize hareket ettiği değerlendirilen aynı adresli firmaların almasını sağladıkları, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen çok sayıda yapım işini ihale sonuçlanmadan, sözleşme imzalanmadan ve yer teslimi yapılmadan resmi olmayan yollarla başlattıkları, ve Bütçesi olmadığı halde, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı okullarda/kurumlarda mevzuata aykırı bir şekilde (ihale yapılmadan, sözleşme imzalanmadan, yer teslimi yapılmadan vb. yapım işlerini başlattıkları"