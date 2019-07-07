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Bursa Mevlevihanesi küllerinden doğuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarım çalışmaları başlatılan 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Eser, Bursa turizmine de değer katacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.
Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni de özgün kimliğine kavuşturuyor.

Kentin köklü kültürel değerlerini ön plana çıkararak Bursa’nın ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni yeniden gün yüzüne çıkarmak için rekonstrüksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Pınarbaşı Mezarlığı’nın karşısında 17. yüzyılda, Mevleviliğin önemli zatlarından Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihanelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihanesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

3 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Mevlevihane’yi özgün kimliğiyle kente kazandıracak çalışmaların önümüzdeki yılsonunda tamamlanması hedefleniyor. Yaklaşık 5 milyon 570 bin TL’ye mal olması beklenen çalışmalar kapsamında bina ‘Semahane’, ‘Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri, Selamlık ve Harem Dairesi’ olmak üzere 3 bölümden oluşacak.

Çalışmalar kapsamında şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı.

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BURSA’YA DEĞER KATACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mevlevihanesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, beraberindeki Fen İşleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım ile Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hüseyin Buran’dan proje hakkında bilgiler aldı. Bursa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri ile tam bir tarih hazinesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’mızda farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli eserler var. Bu eserlerden bir tanesi olan Bursa Mevlevihanesi’nde de rekonstrüksiyon çalışmasına başladık. Şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Doğru ve sağlıklı bir şekilde işletilerek hem vatandaşlarımızın hem de turistlerin buradan istifade edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki yılsonu itibariyle tamamlanacak eser, Bursa turizmine de değer katacak” dedi.

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