Bursa, şehidine veda etti

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa’da gözyaşları ve gururla son yolculuğuna uğurlandı. Uçakla Yenişehir Havaalanı’na getirilen şehidin naaşı, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık Sokak’taki baba ocağına getirildi. Burada şehit için komşu ve akrabalarından helallik istendi.

ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİLER

Şehidin annesi Zeynep Sevinç ayakta durmakta güçlük yaşarken, baba Mehmet Sevinç ile kız kardeşi Zeynep ve nişanlısı Ayşenur’un askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti. Şehit Astsubay Emre Sevinç’in cenazesi daha sonra Bursa’daki evin önünden alınarak konvoy eşliğinde Harmancık ilçesi Doğancılar Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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GÜNDEM Pençe- Kilit bölgesinden acı haber geldi: Bursa'ya şehit ateşi düştü