Bursa turizmle daha da parlayacak

Bursa’nın turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Vali Yakup Canbolat’ın başkanlığında yapılan ‘Turizm İstişare Toplantısı’nda Bursa turizmi masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve turizm profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, turizme yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler ele alındı.





ULUSLARARASI GÜÇLÜ TANITIM

Turizm pastasından alınan payın artmasının ancak tanıtımla olabileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “20 ülkede 50’den fazla fuara katıldık. 15 ülkede ‘ikili görüşmeler’ gerçekleştirerek, 22 ülkeden Bursa’mıza davet ettiğimiz turizm profesyonellerine yönelik tanıtım gezileri düzenledik. Bu tanıtımların meyvelerini almaya başladık. Şehrimizi ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir şekilde tanıtmaktayız” diye konuştu.





LEZZET ŞÖLENİ EYLÜL İÇİNDE

Bursa’nın eşsiz mutfak lezzetlerini tanıtmak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen gastronomi festivali hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, “Gastronomi alanında da çok önemli değerlere sahibiz. Hatta tescilli ürünlerimizle bu konuda hayli iddialıyız. Geçen sene 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlediğimiz Bursa Gastronomi Festivali’ne hem Türkiye’den hem de yurt dışından gıda üzerine çalışan pek çok firma katıldı. İkinci Bursa Gastronomi Festivalimizi 15-17 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Geçen seneye nazaran daha da coşkulu geçeceğine yürekten inanıyorum” dedi.





DAHA FAZLA PAY ALMALIYIZ

Bursa Milletvekili Refik Özen de özellikle pandemi koşullarında en fazla zorluk çeken sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlattı. Bu zor günlerin artık geride kaldığını belirten Özen, 2022 yılında turizm gelirlerinin yüzde 53.4 arttırılarak 46 milyar dolara ulaştığını ve yaklaşık 51 milyon turistin ağırlandığını söyledi. Özen, 2023’ün ilk 6 ayında ise turist sayısının yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bine çıktığı ve gelirlerin ise yüzde 27 artışla 21.7 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.





SANAYİNİN GÖLGESİNDE KALMAMALI

Bursa Valisi Yakup Canbolat da turizmin sanayinin gölgesinde kalmaması gerektiğini belirterek, ‘Sanayi varsa, turizm olmaz’ algısına girilmemesini istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk de yaptığı sunumla, Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında yaptığı çalışmalar ve planlanan organizasyonlar ile ilgili bilgi verdi.



