Bursa yatırımların keyfini yaşayacak

Bursa’yı sağlıklı geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere verdiği önemi yeni yatırımlarıyla ortaya koydu. Son 1 ay içinde hem İnegöl hem de Mudanya ilçesine gençlik merkezi kazandırıldı. Gençleri merkeze alan projeleriyle ‘Genç dostu şehir’ unvanını Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, gençlik yatırımlarına İnegöl Gençlik Merkezi’ni de ekledi. İlçe merkezinde 530 metrekare net kullanım alanına sahip merkez, aynı anda 125 öğrenciyi ağırlama kapasitesine sahip. Ders çalışma alanları, sessiz salon, aktivite odaları ve zengin kütüphanenin yanında ücretsiz internet ve ikramların da olduğu Gençlik Merkezi, haftanın 7 günü İnegöllü gençlerin hizmetinde olacak.

MUDANYA’YA İKİ MERKEZ BİRDEN

Mudanya ilçesine de Şükrü Çavuş Aile Destek Merkezi ve Gençlik Merkezi kazandırıldı. Aile Destek Merkezi projesi kapsamında ilk olarak Ömerbey Mahallesi’nde hakkında riskli yapı raporu bulunan iki katlı bina yıkılarak, ilçe merkezinde büyük risk oluşturan yapı ortadan kaldırılmış oldu. Burayı 7’den 70’e tüm Mudanyalılara hizmet verecek ayrıcalıklı bir alana dönüştürmek için Aile Destek Merkezi projesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışma kapsamında 370 metrekare alan üzerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Ana Kucağı, BUSMEK ve BADEM ile diyetisyenlik hizmetlerinin de verildiği modern bir merkez inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi, 12’nci gençlik merkezini de Mudanya’da açtı. Büyükşehir tarafından 2009 yılında restore edilerek, sosyal tesis olarak hizmete açılan bir asırlık tarihi demiryolu işletme binası, Mudanyalı gençlere hizmet verecek ayrıcalıklı bir gençlik merkezine dönüştürüldü. Toplam 360 metrekare net kullanım alanına sahip merkezde ders çalışma ve etüt odaları, kitap okuma alanları ve kütüphane yer alıyor. Aynı anda 70 gencin ağırlanabildiği merkezde, ücretsiz internet ve çeşitli ikramlarla gençlere deniz manzarasına karşı ders çalışma imkanı sunuluyor.

ŞEHRİN KALBİNDE DÖNÜŞÜM

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, kentin kalbindeki hayranlık uyandıran tarihi dönüşümü de gözler önüne serdi. Tarihi bölgede, proje kapsamında etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi gün yüzüne çıkarılmıştı. Etrafı açılan türbenin çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise geçmişi 1549’a kadar uzanan tarihi mescidin temel kazılarına ulaşılmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tarihe vefa’ projesi kapsamındaki kazılarla ortaya çıkarılan temeller üzerinde başlanan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bundan 474 yıl önce yaptırılan mescit ve yanındaki türbe ilk günkü ihtişamına kavuşurken, proje kapsamında Esiri Mehmet Efendi’nin ailesine ait olduğu belirlenen 12 hazire de yeniden düzenlendi.

TARİHİ MEYDAN

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan değerlerinden biri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gerçek değerine kavuşuyor. 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil

mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde tarihi dönüşüm hızla devam ediyor. Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi ile bölgeye 9 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 20 bin metrekare alan kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan Ertuğrulbey Meydanı’ndaki düzenleme çalışmalarını da tamamladı. Etrafı Cumhuriyet Caddesi, Geyve Han, Ticaret Borsası, Fidan Han, Ertuğrul Bey Camii ve Yorgancılar Çarşısı ile çevrili olan Ertuğrulbey Meydanı’nda yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan çalışma ile bölgenin tarihi dokusu daha da öne çıkarıldı. Projede 2 bin 300 yıllık geçmişi bulunun Bitinya dönemine ait mezar odası da cam kaplama ile daha görünür hale getirildi. Bursa, tarihi çarşıyı gezen vatandaşların soluklanacağı ayrıcalıklı bir meydana kavuştu.

HASTANEYE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bursa’da ulaşım sorununun çözümüne yönelik büyük bütçeli projeleri bir bir kente kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden Bursa Şehir Hastanesi’nde ulaşımı sağlayacak 6,5 kilometrelik yolu da tamamladı. Toplam bin 355 yatak kapasitesi ile Bursa’nın sağlık yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi, Büyükşehir Belediyesi’nin, kamulaştırmalarla birlikte 100 milyon TL’yi bulan yatırımlarıyla daha ulaşılabilir hale geldi. Altınşehir ile Şehir Hastanesi arasında projelendirilen yolun ilk etabı olan 3 bin 500 metrelik bölüm daha önce tamamlanmıştı. Yolun ikinci etabı olan Ceviz Cadde ile hastane arasındaki 3 bin metrelik bölümün de tamamlanmasıyla şehir merkezinden otobana çıkmadan hastaneye kesintisiz ulaşımı sağlayan yol, bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği törenle hizmete açıldı.

ACEMLER’E BİR KÖPRÜ DAHA

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa trafiğinin kilit noktalarından olan Acemler’de trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar bölgede, kavşak kollarında şerit genişletmesi, Oulu tüp geçidi, Hayran Caddesi genişletme, Sedat 3 köprüsü, aktarma merkezi, Mudanya Kavşağı bağlantı kolları gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi bölgeye bir köprü daha kazandırıyor. Nilüfer Çayı üzerindeki Soğukkuyu Köprüsü’ne ilave olarak yapılan yeni köprüde çalışmalara hız verildi. Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için projelendirilen köprü, 14 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 metreküp beton ve 750 ton demir kullanılan köprünün tamamlanmasıyla, Mudanya ve Soğukkuyu dönüşleri buradan yapılacak ve özellikle pik saatlerde oluşan yoğunluk ortadan kalkacak.

SU DOLUM TESİSİNDE ELEKTRİK SANTRALİ

Daha önce 38 metro istasyonun çatısını güneş panelleri ile donatan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de iştiraklerinden Bursa Jeotermal A.Ş.’nin Kestel ilçesi sınırlarındaki Kaynak Suyu Dolum Tesisi’nin çatısını adeta enerji santraline dönüştürdü. Yaklaşık 47 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında 5 bin 639 adet 545 vat gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı. Kablo montajları devam eden projenin devreye alma ve kesin kabul işlemlerinin Temmuz ayının başında bitirilmesi planlanıyor. Tesis, 2022 verileriyle, yıllık 2.832.897 kilovat elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak, takriben 779 bin 287 kilovat enerjinin de sisteme satışı gerçekleştirilecek. Santralin günümüz koşullarında toplamda yıllık 12 milyon TL ekonomik gelir elde edeceği öngörülüyor.

PROJELER YIL SONUNA TAMAM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her alanda yaşamaktan zevk alınan bir şehir haline gelmesi için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Sadece kent merkezinde değil, 17 ilçede de başta ulaşım ve altyapı olmak üzere, her bölgenin önceliklerine göre yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Devam eden projelerimizin büyük bir bölümünü de bu yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İnşallah en yakın zamanda bu yatırımların keyfini tüm hemşehrilerimiz yaşayacak” dedi.

Büyükorhan’a göl manzaralı tesis

Bursa Büyükşehir Belediyesi, en fazla göç veren ilçelerden Büyükorhan’a değer katacak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor. İlçeye girmeden önce İsmetiye Mahallesi sınırlarında genelde olumsuz işler için kullanılan eski tesisler, ayrıcalıklı bir tesise dönüştürülüyor. Yaklaşık 400 metrekarelik eski tesis; bakım onarım işleri kapsamında, tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak yenileniyor. Restoran olarak revize edilen tesiste kaba inşaat tamamlanırken, mekanik elektrik ve ince işçilikler devam ediyor. Tesis göl manzarası eşliğinde misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri bir mekana dönüşüyor.

Şehrin mavi bayrak sayısı ikiye çıktı

Yaz sezonu için 24 adet halk plajında, 29 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlık filo ile 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğine başlayan Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini bu yıl da çifte ‘Mavi Bayrak’la tescillemiş oldu. Geçen yıl su kalitesinden temizlik ve can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından soyunma kabinleri ve duşlara kadar 33 farklı kriteri yerine getirerek, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan İznik İnciraltı Halk Plajı için Mavi Bayrak alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bayrak sayısını ikiye çıkardı.

Doğayla iç içe modern bir spor kompleksi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tesisleşme yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Nüfusun 100 bini aştığı eski beldelerden Osmangazi’nin Demirtaş bölgesinde spor tesisi ihtiyacının karşılanması için belediye devreye girdi. Halen amatör maçların oynandığı sahanın yanındaki alanda inşaatı devam eden Demirtaş Spor Kompleksi, 600 metrekarelik spor salonu ve hizmet alanları, iç bahçesi, kulüp ve toplantı odaları ile tam bir kompleks olarak projelendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen ve 3 ayrı bloktan oluşan proje, toplam 2650 metrekare kullanım alanına sahip olacak.

Demirtaş Mesire Alanı yaza hazır

1987 yılında DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bulunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı Tesisleri, farklı bir konsept ile yeniden Bursalıların hizmetine sunuluyor. Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek için dönem sonuna kadar 3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir Belediyesi, Demirtaş’taki alanı da ayrıcalıklı mesire alanı olarak kente kazandırıyor. Proje kapsamında 35 bin 200 metrekarelik alanda çalışmalar hızla devam ediyor. Demirtaş Mesire alanı yıllar sonra bu yaz yeniden Bursalıların nefes alacağı önemli bir buluşma noktası olacak.











