​Bursa’da 1 yılda 72 milyon lira tasarruf

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yıl içinde uygulanan ‘Yalın Belediyecilik Modeli’ ile personel, ekip, ekipman ve kaynak yönetimindeki iyileştirmelerle son bir yılda 72 milyon liralık tasarruf sağlandı. Belediyelerin kar elde etme gibi bir amacı olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, elde edilen tasarrufun yine vatandaşa hizmet olarak döndüğünü vurguladı. Muhalefete de seslenen Başkan Alinur Aktaş, “Beni tasarruf veya makine kaynak kullanımı noktasında vurmak isteyenler eleştirmek isteyenler bilsinler ki her gün kendimizi “çok daha tasarruflu olmak adına” sorguluyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, en çok personel gider kalemini yalınlaştırırken zorlandıklarını kaydederken, “Mart ayından bu yana toplu iş sözleşmesini imzalamadık. Çalışanlarımızın kayıpları yok, farkları alacaklar. Eski halimiz yenilenmiş haldeki belediyeden daha iyi durumda” ifadelerini kullandı. Başkan Aktaş, uyguladıkları projenin Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk olduğunu ve Gaziantep başta olmak üzere farklı belediyelerin uygulamayı model olarak alıp, çalışmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.