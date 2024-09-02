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Bursa'da 16 yaşında katil oldu: Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Hani K. (23), tartıştığı 16 yaşındaki Efe G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. 

09:36 - 2/09/2024 Pazartesi
DHA
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı.

Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.


12 kez bıçaklandı

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Efe G., yanındaki bıçakla Hani K.'yı yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. 


Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.





#Bursa
#Suriye
#cinayet
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