Bursa'da 16 yaşında katil oldu: Suriyeli genci 12 bıçak darbesiyle öldürdü

Bursa'nın İnegöl de meydana gelen bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan Suriyeli genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye uyruklu Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Efe G., yanındaki bıçakla Hani K.'yı yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hani K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K., doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı.