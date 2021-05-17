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Bursa'da 19 Mayıs’a coşkulu kutlama

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Gölyazı’da tekne turundan şehir merkezinde motosiklet ve otomobil konvoyuna kadar çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu tüm şehri saracak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursada 19 Mayıs’a coşkulu kutlama
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bursa’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan programlar 17 Mayıs Pazartesi (BUGÜN), Gölyazı’da yapılacak tekne turu ile başlayacak. Pandemi kuralları gözetilerek yapılacak etkinlikler, Büyükşehir Bando Takımı ve Büyükşehir Belediyesporlu 20 Milli sporcunun 15.00’daki gençlik yürüyüşü ile başlayacak. Daha sonra ise Türk Bayrakları ile donatılan teknelerde bando eşliğinde gölde tur atılacak.

  • 19 Mayıs Çarşamba günü Bursa Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler ise saat 10.00’da Heykel’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Kent Müzesi önündeki alanda devam edecek etkinliklerde, halk dansları, karate-kata ve cimnastik ve mehteran gösterisi yapılacak.

Art arda etkinlikler

Bu etkinliklerin hemen ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan programa devam edilecek. Belediye Bandosunun içinde olacağı açık otobüsle şehir turu atılacak. Şehir turunu Türk Bayrakları süslenen 102 motorlu sporcu ile 102 modifiyeli araçla otomobil severler katılacak. Öte yandan sokak sanatçıları kentin 10 farklı noktasında gün boyu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Saat 20.30’da da Tophane’deki Saat Kulesinin bulunduğu alanda 5-6 dakikalık havai fişek gösterisi yapılacak.

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