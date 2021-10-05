Gündem Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağdan sonra bir ilk Bursada 2 kişilik uçak imal ettiler
BURSA

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'dan sonra bir ilk: Bursa’da 2 kişilik uçak imal ettiler

Türkiye son dönemde uzay, havacılık ve savunma alanında atılımları peş peşe gerçekleştirirken, sivil havacılık konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Bursa’da faaliyet gösteren Bizpark şirketinin, Uçaksan markasıyla yapımına devam ettiği 2 kişilik yolcu uçağı tamamlanma aşamasına geldi

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da 2 kişilik uçak imal ettiler
Bizpark şirketi, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’dan sonra ilk sivil uçak girişimine 2018 yılında başladı.

Bursa’da faaliyet gösteren Bizpark şirketi, Uçaksan markasıyla sivil havacılıkta bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’dan sonra ilk sivil uçak girişimine 2018 yılında başlayan Bizpark şirketi, iki kişilik yolcu uçağını tamamlama aşamasına geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde sertifikasyon çalışmaları süren uçağın teknik özellikleriyle ilgili bilgi veren Bizpark Şirketi Kurucu Ortağı Emre Balcı, Türkiye’nin sivil havacılıkta da dünyada söz sahibi olması için çalıştıklarını ve tecrübeli bir kadro ile uzun çalışmalar sonucu VLA T200’ü geliştirerek imalata başladıklarını bildirdi.

Balcı, “T200, kamunun Türk Havacılık Uzay Sanayi Şirketinin Hürkuş uçağından sonra özel bir girişim tarafından yapılan ilk uçak olacak. Böyle bir projeye imza attığımız için gururluyuz” dedi.

Uçağın tamamlanma aşamasına geldiğini, sertifikasyon çalışmalarından sonra uçuşlara başlayacağını bildiren Emre Balcı, “Uçağımız gerek 750 kiloluk kalkış ağırlığı, gerekse diğer özellikleriyle dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilecek seviyede. Hedefimiz Türkiye’nin VLA sınıfında dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesini sağlamak. 2 kişilik uçaktan sonra 6 kişilik yolcu uçağını da projelendireceğiz” diye konuştu.

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