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Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bursa’da iş yerinde fenalık geçiren 26 yaşındaki geçiren genç, istirahat yapmak için geldiği evinde akşam saatlerinde ailesi tarafından odasında ölü bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
Bursada 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Recep Akça, (26) iş yerinde geçirdiği fenalık sonucu merkez Osmangazi İlçesine bağlı Mehmet Akif ailesiyle yaşadığı eve istirahat etmek için geldi.

Odasından uzun süre çıkmayan genci merak eden ailesi içeri girdiğinde Akça’nın hareketsiz yattığını gördü. Aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli ölümün yaşandığı evde incelemelerde bulunan savcılığın ardından, gencin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tokat’ta dehşete düşüren görüntü: Üç kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında meydana geldi.
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Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
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Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.
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İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tokat’ta dehşete düşüren görüntü: Üç kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Tokat'ta köy muhtarı ve iki kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendisinden haber alınamayan Nazlı bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
FOTOĞRAF 10
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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Damla Sokakta meydana geldi. Nazlı Meralden haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, kadının oturduğu Damla Sokaktaki evine gitti.
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Eve giren yakınları, Nazlı Merali yatak odasında kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede bıçaklandığı belirlenen Nazlı Meralın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
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Nazlı Meralın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
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YAKINLARI ARASINDA ARBEDEÖte yandan, Nazlı Meralin yakınları arasında sokakta arbede yaşandı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Kendisinden haber alınamayan Nazlı, bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
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Kendisinden haber alınamayan Nazlı bıçaklanmış halde evinde ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Nazlı Meral (36), yakınları tarafından evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Sevenleri yasa boğuldu: ABD'li ünlü şarkıcı evinin küvetinde ölü bulundu
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Backstreet Boys grubunun üyesi Nick Carter’ın kardeşi olan 34 yaşındaki Aaron Carter, California’daki evinin küvetinde ölü bulundu.
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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Los Angeles Şerif Departmanı tarafından Carter’ın hayatını kaybettiği doğrulandı.
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Carter’ın nişanlısı Melanie Martin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nişanlım Aaron Carter hayatını kaybetti. Aaron’ı tüm kalbimle seviyorum. Lütfen, çok sevdiğimiz birinin kaybıyla karşı karşıya kaldığımız böyle bir günde ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Halen, bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizler için çok değerli dedi.
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Müzik kariyerine henüz 1997’de 9 yaşındayken yayınladığı ilk albümüyle başlayan Aaron Carter’ın uzun yıllardır uyuşturucu problemiyle boğuştuğu öğrenildi.
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Genç şarkıcının trajik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
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Sevenleri yasa boğuldu: ABD'li ünlü şarkıcı evinin küvetinde ölü bulundu
ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Aaron Carter, California'daki evinin küvetinde ölü bulundu. Uzun yıllardır uyuşturucu problemiyle boğuştuğu öğrenilen genç şarkıcının trajik ölümü sevenlerini yasa boğdu.


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