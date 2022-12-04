Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Hayat

Bu filmi o iki kelime için yaptım

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun Anadolu’nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ele alan “Prestij Meselesi” filmi 3 Şubat’ta vizyona giriyor. Prestij Meselesi filminin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten filmin yönetmeni ve senaristi Mahsun Kırmızıgül, “Hilmi Topaloğlu ile Unkapanı’nda basamaklarda tanıştım. Tüm umudumu kaybettiğim gün tanışmıştım onunla. O beni, o basamaklarda durdurup ‘Sen Mahsun Kırmızıgül müsün?’ diye sorup, ‘Sen starsın’ demişti. Bugün bu filmi, o iki kelime için yaptım” diyor.