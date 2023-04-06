Bursa’da 3 servis aracı çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Bursa'da 3 servis aracı çarpıştı.
Bursa’da işçi taşıyan üç servis minibüsü birbirine çarptı. Kazada, yaralanan 15 işçi bölgedeki hastaneye kaldırılırdı. Yaralıları almak için gelen bir ambulans ise çamura saplandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşçileri taşıyan 16 S 4659 plakalı servis aracı İrfaniye Kavşağındaki kırmızı ışıkta durdu.
Bu esnada arkadan yine işçileri taşıyan 16 S 4309 ile 16 S 0360 plakalı servis minibüsü ıslak zeminin etkisiyle kırımızı ışıkta duran servis aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 15 işçi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.