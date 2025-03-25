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Bursa'da 5 bin 233 kişiye narko eğitim

Bursa'da 5 bin 233 kişiye narko eğitim

12:3825/03/2025, Salı
IHA
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" ve ""arko" başlıklı eğitim ve etkinlik faaliyetleri şehrin farklı noktalarında 5 bin 233 kişi bilgilendirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı noktalarında etkinlik ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak 33 ayrı etkinlikte 5 bin 233 kişiye ulaşarak "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narko Nokta" konulu farkındalık eğitimleri ve etkinlikler yapıldı.

#Bursa
#Narkotik Şube
#uyuşturucu

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