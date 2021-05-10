Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bursada baltalı saldırı Husumetlisi tarafından yaralandı
3. SAYFA

Bursa'da baltalı saldırı: Husumetlisi tarafından yaralandı

Bursa’da bir kişi alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından baltayla yaralandı. Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Bursada baltalı saldırı: Husumetlisi tarafından yaralandı
Yaralı, olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'daki olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Tarık U.(27) ile Mustafa Y.(37), sokak ortasında buluştu. Tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu.

Kavganın büyümesiyle Mustafa Y., aracının bagajında bulunan baltayı alarak Tarık U.’ya saldırdı. Bacağından ve belinden baltayla yaralanan Tarık U., yere yığılırken Mustafa Y., olay yerine geldiği araca binerek kayıplara karıştı.

Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu
GÜNDEM
Doktor baba ile 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

Abone Ol Google News
İslam dünyasına yardım çağrısı

İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Harem-i Şerif'ten seslendi.
Gören şaşırıp kalıyor

Gören şaşırıp kalıyor

Trabzon'da komşuların 'inat merdivenleri'
Mescidi Aksada direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarında duyulmuyor

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.