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Bursa’da besiciye yem desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle besicilere destek olmak için Büyükorhan’da arpa dağıtımı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa’da besiciye yem desteği
Bugüne kadar toplam 350 üreticinin yararlandığı projeden isteyen herkes istifade edebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üreticinin yüzünü güldürmek için kırsal alanlarda çalışmalarına hızla devam ediyor. Bursa’da kırsal kalkınma ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla yatırımlarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle Büyükorhanlı 100 küçükbaş hayvan yetiştiricisine arpa dağıttı.

  • Bugüne kadar toplam 350 üreticinin yararlandığı projeden isteyen herkes istifade edebiliyor. Üreticilere her anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, kırsalda kalkınmayı sağlamak amacıyla önemli adımlar attıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, Bursa Hayvancılığı Geliştirme Birliği ve Tarım AŞ tarafından yürütülen projelerle çiftçilere ekipman, fide ve fidan gibi desteklerin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Şentürk, şimdi de besicilere yönelik yem desteklemesi yaptıklarını kaydetti.
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