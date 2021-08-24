Bursa’da besiciye yem desteği

Bugüne kadar toplam 350 üreticinin yararlandığı projeden isteyen herkes istifade edebiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üreticinin yüzünü güldürmek için kırsal alanlarda çalışmalarına hızla devam ediyor. Bursa’da kırsal kalkınma ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla yatırımlarına hızla devam eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği ve HAGEL işbirliğiyle Büyükorhanlı 100 küçükbaş hayvan yetiştiricisine arpa dağıttı.