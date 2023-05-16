Bursa'da bir fabrikada vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.

Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.