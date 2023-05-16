Bursa'da bir fabrikada vinç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da bir fabrikada vinç devrildi.
Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.
Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçinin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde teknolojik ürünler üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki çalışmada vinç, denge kaybıyla yan yattı. Devrilen vincin altında kalan 2 kişi yaralandı.
Fabrika çalışanlarının ihbarıyla adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İki yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.