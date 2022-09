Bursa'da bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi Bursa'da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya 'ruhsat' diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

