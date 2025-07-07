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Bursa'da çalılık yangını 1 saat içerisinde söndürüldü

Bursa'da çalılık yangını 1 saat içerisinde söndürüldü

16:447/07/2025, Pazartesi
DHA
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Bursa
Bursa

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan çalılık yangını, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde moloz dökülen alandaki çalılıkta çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından traktörün arkasına bağladıkları su tankerleri ile yapıldı.



İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne ait arasözler sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.


Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.




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