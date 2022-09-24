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YEREL GÜNDEM

Bursa'da dev operasyon: Sigara kaçakçılarına darbe

İnegöl Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince durdurulan araçta 9.6 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
Bursada dev operasyon: Sigara kaçakçılarına darbe​
Sigara kaçakçıları yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 7 milyon lira olan 9 milyon 450 bin makaron ele geçirilirken gözaltına alınan Nevzat A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kamyonla bandrolsüz ve gümrük kaçağı makaron getirileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kamyon sürücüsü, İnegöl girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 7 milyon lira olan kaçak 9 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Nevzat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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