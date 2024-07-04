Bursa'da dört katlı binada yangın: Yedi kişi hastanelik oldu

Bursa Valiliği, kentte ormanlara girişlerin 3 ay süreyle yasaklandığını duyurdu. Açıklamada mesire alanlarında mangal yakmak ile orman çevresinden ve içinden geçen yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver ve ateş yakmanın yasaklandığı da belirtildi.