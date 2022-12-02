Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki kişi hayatını kaybetti

Bursa’da yaşanan uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Dün saat 13.20’de Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan Asya Havacılık bünyesine kayıtlı TC-UHY kuyruk numaralı tek motorlu eğitim uçağı, Sakarya’dan dönüşte doğal gaz çevrim santrali yakınındaki ormanlık araziye düştü.

Hakan Köksal

Saat 15.45’te yaşanan kazada Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot iş insanı Hakan Köksal ile yanındaki Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uçaktaki bir kişinin dışarı fırlayarak, diğer kişinin ise çıkan yangında can verdiğini açıkladı. Uçuş Eğitmeni ve Kaptan Pilot Öğretmen Kazım Dikici, “Bu uçakta roketli paraşüt sistemi var. Neden açmadılar bilinmez” dedi.

Burcu Sağlam

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Nisan ayında da Osmangazi’de tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düşmüş, 2 pilot hayatını kaybetmişti.

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