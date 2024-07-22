Bursa'da evini ateşe verdi: 'Canım istedi yaktım' dedi

Bir süredir ailesiyle birlikte yaşayan Filiz Ş., kaldıkları evi ateşe verdi. Daireden duman geldiğini gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürdü.

Ailesiyle birlikte kendi imkanlarıyla dışarı çıkan Filiz Ş., ''Canım istediği için evi yaktım, yine bir daha yakacağım. Canım böyle istiyor'' dedi. Filiz Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.